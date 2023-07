Jill Barber übernimmt von Louise Kay bei Aviva Investors

Jill Barber ist neue Head of Distribution bei Aviva Investors. Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung wird Barber noch im Laufe dieses Jahres anfangen und damit in die Fußstapfen von Louise Kay treten, die nach drei Jahrzehnten in der Investmentbranche beschlossen hat, zum Jahresende in den Ruhestand zu gehen.

.

Barber wird zukünftig Teams leiten, die für die Vertriebsaktivitäten in den Bereichen Aviva Client, Institutional und Wealth in Großbritannien, Europa, Asien und Nordamerika verantwortlich sind. Darüber hinaus wird sie die Bereiche Client Experience, Strategie und Planung sowie Anlage- und Kundenkommunikation beaufsichtigen.



„Ich freue mich sehr, dass wir jemanden von Jill Barbers Kaliber für Aviva Investors gewinnen konnten. Ihre bewährten Führungsqualitäten und Erfolgsbilanz hinsichtlich der Steigerung des Geschäftswachstums sowie ihre Erfahrung auf Vorstands- und Aufsichtsratsebene sind eine hervorragende Bereicherung für das Führungsteam und unser Unternehmen“, kommentiert Mark Versey, CEO von Aviva Investors.



Barber kommt von GAM Investments, wo sie seit November 2020 als Global Head of Institutional Solutions tätig war. In ihrer 25-jährigen Karriere im Investment Management hatte Barber zudem leitende Positionen bei Jupiter Asset Management, Franklin Templeton Investments, Hermes Fund Management und Fidelity International inne.



„Ich freue mich, bei Aviva Investors anzufangen und zum künftigen Wachstum des Unternehmens beizutragen. Das Unternehmen ist einzigartig positioniert, um positive Veränderungen zu bewirken und die Kundenergebnisse durch sein langjähriges Engagement für nachhaltige Investitionen in Real Assets und Publikumsfonds zu verbessern“, ergänzt Jill Barber.