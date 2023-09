JC übergibt Flächen im Midstad Mannheim an Alex & Gross

Bereits Ende Juli 2023 konnte der Eigentümer und Projektentwickler James Cloppenburg Real Estate Holding KG die in den oberen Etagen des Hauses auf der Planken O3 in der Mannheimer Innenstadt neu entstandenen, modernen Büroflächen an Alex & Gross übergeben.

.

Der Umbau des Projekts Midstad Mannheim ist abgeschlossen. Seit August 2023 ist der Mannheimer Vertriebsspezialist mit 300 Mitarbeitenden in die 6.500 m² Bürofläche in der zweiten, dritten und vierten Etage des Hauses eingezogen. Die Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf ist weiterhin Mieter der Retail-Flächen vom Untergeschoss bis zum zweiten Obergeschoss des Gebäudes. Auch während der Umbauphase in den vergangenen zwei Jahren, war der Store ohne Einschränkungen für seine Kunden geöffnet.



„Es bedarf neuer Impulse, um unsere Stadtzentren wieder zu lebendigen, attraktiven Orten zu verwandeln. Mit Midstad Mannheim, haben wir eine Mixed-Use Immobilie entwickelt, die die Innenstadt nicht nur als Ort zum Einkaufen weiter etabliert, sondern auch durch moderne, zentral gelegene und flexible New Work Spaces zusätzlich zur Belebung beiträgt,“ erklärt Dr. Kevin Meyer, Mitglied der Unternehmensleitung der James Cloppenburg Real Estate Holding KG. Midstad Mannheim liegt im Quadrat O3 mitten im Herzen der Quadratestadt, direkt an Mannheims großer Shoppingmeile „Planken“ – nur einen Häuserblock vom zentralen Paradeplatz entfernt.



Re-Development – Midstad Mannheim

Das vom New Yorker Stararchitekten Richard Meier entworfene Bestandsgebäude, das im Jahr 2007 fertiggestellt wurde, wurde von Juni 2021 bis Juli 2023 von JC Real Estate umgebaut. Im laufenden Gebäudebetriebs sind in den drei oberen Etagen des Hauses moderne Büroflächen, anstelle von Retail-Flächen geschaffen worden. Im Inneren des Gebäudes sind durch die Integration eines Lichthofs, lichtdurchflutete Flächen sowie ein zum Verweilen einladender, begrünter Innenhof entstanden. Beim Umbau des Hauses sind umweltfreundliche Baumaterialien zum Einsatz gekommen und zuvor demontierte Materialien wie beispielsweise der Naturstein der Fassade wurden im Inneren des Gebäudes wiederverwendet. Auf dem Dach ist bereits eine Vorrüstung für eine Photovoltaikanlage installiert. Insgesamt umfasst das Gebäude 18.870 m² BGF auf sechs Geschossen. Für das Projekt wird eine Zertifizierung für Bestandsimmobilien nach BREEAM angestrebt.