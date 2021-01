Jan-Fedder-Promenade an der Elbe

Die bislang nicht offiziell benannte Elbpromenade am Hafen zwischen Landungsbrücken und Baumwall soll nach dem beliebten Hamburger Volksschauspieler und Ehrenkommissar der Polizei Hamburg benannt werden. Innensenator Andy Grote und Kultursenator Carsten Brosda unterstützen den Vorschlag von Marion Fedder, der Witwe von Jan Fedder.

Auch mehr als ein Jahr nach dem Tod von Jan Fedder († 30. Dezember 2019) ist der vor allem als Fernseh-Polizist Dirk Matthies in der Serie „Großstadtrevier“ bekannte Volksschauspieler in Hamburg unvergessen. Bereits kurz nach der bewegenden Trauerfeier im Hamburger Michel war aus Politik und Öffentlichkeit der Wunsch nach einer Benennung laut geworden. Auch zu seinem ersten Todestag Ende Dezember erinnerten zahlreiche Angehörige, Wegbegleiter und Medienschaffende an das „Hamburger Original“. Marion Fedder, die Witwe von Jan Fedder, unterbreitet nun erstmals einen Vorschlag für eine mögliche Benennung. Demnach soll die bislang nicht benannte Promenade zwischen der Niederbaumbrücke und den Landungsbrücken am Hamburger Hafen in Jan-Fedder-Promenade benannt werden. Vorausgegangen war ein Gespräch von Marion Fedder und Innensenator Andy Grote, bei dem beide die Wegefläche, die bislang als Elbpromenade im Sprachgebrauch bekannt ist, für eine Benennung ins Auge gefasst haben. Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda hat als Vorsitzender der für die Benennung von Straßen verantwortlichen Senatskommission ebenfalls seine Unterstützung für den Vorschlag bekundet.