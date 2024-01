Jagdfeld managt Forum Steglitz für Real I.S.

Jagdfeld Real Estate hat zum 1. Januar das Berliner Einkaufszentrum Forum Steglitz übernommen und damit Unibail-Rodamco-Westfield abgelöst. Für einen institutionellen Fonds überträgt Real I.S. sowohl das Center-, Property- und Vermietungsmanagement als auch technische Objektleitung und Haustechnik an das Dürener Unternehmen.

