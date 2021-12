Ixocon entwickelt für Avnet im Gewerbepark Breisgau

Ixocon erwirbt in Eschbach ein rund 33.000 m² großes Grundstück. Auf dem Areal im Gewerbepark Breisgau wird der Projektentwickler eine ca. 18.500 m² große Produktions- und Lagerimmobilie realisieren. Mieter und Nutzer wird die Avnet Embedded, die einen langfristigen Mietvertrag abgeschlossen hat.

