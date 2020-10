Isarkies und MB Park feiern Richtfest für die neue CSA-Zentrale in Plattling

Das Joint-Venture aus Isarkies Wohn- und Gewerbegrund GmbH & Co KG und MB Park Deutschland GmbH hat am Mittwoch das Richtfest für die Europazentrale des kanadischen Unternehmens CSA Group mit einem kurzen Festakt und unter Wahrung der Mindestabstände mit Vertretern aller Projektbeteiligten gefeiert. Im März startete der Bau des modernen Büro-, Prüf- und Testgebäudes in Plattling für die CSA Group Europe GmbH [Isarkies und MB Park feiern Spatenstich in Plattling]. Das Unternehmen baut damit seine Europa- und Middle-East-Präsenz aus. Nun sind die Rohbauten auf dem rund 24.600 m² großen Grundstücksareal so gut wie fertig.

.