Invesco verkauft 73.500 m² Lidl-Logistikzentrum an Hines

Invesco hat im Auftrag des European Value Add Fund II (EVAF II) das 73.500 m² großes Logistikzentrum Mittelsachsen (LZM) in Hainichen an den von Hines verwalteten Core-Plus-Fonds HEPP weitergereicht. Die Veräußerung ist der erste Exit von EVAF II in Deutschland und der zweite insgesamt.

