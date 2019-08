Invesco verkauft Prager Büroimmobilie „Andel City“

Invesco Real Estate hat heute den Verkauf von „Andel City“ bekanntgegeben, einer sechsgeschossigen Büroimmobilie mit einer Nutzfläche von ca. 4.450 m² im Herzen des Prager Stadtteils Andel. Die Transaktion wird für das pan-europäische Portfolio eines langjährigen deutschen Einzelmandates getätigt.

.