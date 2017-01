Invesco erwirbt Nürnberger Adina Aparthotel von Freo

Invesco Real Estate (IRE) hat das neu eröffnete Adina Apartment Hotel in Nürnberg von der Freo Gruppe gekauft. „Adina Apartment Hotels weist eine beeindruckende Erfolgsbilanz in einem neuen und attraktiven Hotelsegment „Extended Stay“ auf“, kommentiert Fabian Manegold, Senior Director – Transactions, Invesco Real Estate, der erst kürzlich die ehemalige Commerzbank-Filiale in Nürnberg für einen der britischen Einzelmandatskunden von Invesco gekauft hat.

