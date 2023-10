Intersport eröffnet im Forum Hanau

Intersport Voswinkel hat am 5. Oktober seine Filiale im Forum Hanau eröffnet. Im ersten Obergeschoss präsentiert der Sportfachhändler auf einer Fläche von rund 1.200 m² nun sein gesamtes Sortiment an Sportartikeln und Sportbekleidung.



Im ersten Obergeschoss wird der Einzelhändler Pepco in Kürze die ehemalige Fläche der Schuhkette Reno übernehmen. Ein weiteres Highlight folgt in 2024. Dann wird das Gastronomieunternehmen L’Osteria italienisches Flair ins Forum Hanau bringen. Der Mietvertrag für die zweigeschossige Gastronomiefläche am Freiheitsplatz inklusive Außenbereich ist ebenfalls bereits unterschrieben [wir berichteten].