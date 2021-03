Interra verkauft in Schwerte und Gotha

Interra trennt sich im Rahmen einer Portfoliobereinigung in NRW und Thüringen von zwei Gewerbeobjekten.

Ein Family Office aus Erfurt hat das 3.250 m² große Grundstück in der Reuterstraße 7 mit eingeschossiger Bebauung erworben. Das Gewerbeobjekt liegt nahe dem Zentrum der Thüringischen Kreisstadt inmitten eines Wohngebietes. Der frisch sanierte Freestander verfügt über eine Gesamtmietfläche von 1.040 m² und eine Verkaufsfläche von 860 m². Zuschnitt und Lage prädestinieren das Gebäude für den Lebensmitteleinzelhandel. „Im Rahmen einer Portfoliobereinigung haben wir unser Engagement in Gotha auf den Prüfstand gestellt und zügig einen Interessenten gefunden. Jetzt freuen wir uns über die gelungene Transaktion“, ordnet der Vorstandssprecher der Interra Immobilien AG, Alexander Dold, den Verkauf ein.



Des Weiteren wurde ein annähernd 3.000 m² großes unbebautes Grundstück im Schwerter Gewerbegebiet veräußert. Käufer ist ein Family Office aus der Region. Die verkaufte Fläche erstreckt sich nordöstlich des Stadtzentrums mitten im Schwerter Gewerbegebiet zwischen Schützenstraße und Hasencleverweg. Hier folgt das Brachland etwa 200 Meter der Bahnstrecke in Richtung Warburg. Über die zukünftigen Pläne des neuen Besitzers ist noch nichts bekannt.