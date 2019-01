International Campus ernennt Cornelia Kausch zur COO

Die International Campus Group ernennt Cornelia Kausch zum 1. Februar zur neuen COO. Damit ist das Führungsteam der IC komplett: Rainer Nonnengässer fungiert seit kurzem als CEO [wir berichteten], Cornelia Kausch als COO und Patrick Hanisch als CFO.

.

Die Hospitality-Expertin Cornelia Kausch verfügt über mehr 30 Jahre nationale und internationale Erfahrung in den Bereichen Hotellerie, Gastronomie und Tourismus. Sie ist Diplom-Hotelier (EHL Lausanne) sowie Geschäftsführerin ihres eigenen Beratungshauses CK Hospitality Advisors. Kausch war zuvor in leitenden und beratenden Funktionen unter anderem für die Dorint Hotels Berlin/Brandenburg, das Corinthia Hotel in Budapest sowie den größten europäischen Hotelimmobilien-Eigentümer, Pandox AB, tätig.