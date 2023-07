Interimsstandort des Campus HafenCity steht fest

Die ersten 120 Schüler der neuen Schule „Campus HafenCity“ lernen bereits jetzt in einem temporären Schuldorf auf dem Schulgrundstück in der HafenCity. Sie müssen jedoch bis zum Sommer 2024 das Schulgelände verlassen, um Platz zu machen für den Beginn der Bauarbeiten ihres neuen Schulgebäudes. Jetzt wurden die direkt neben dem Schulgrundstück gelegenen freien Baufelder 74 und 75 östlich des Lohseparks unweit des heutigen Standorts als Ausweichstandort festgelegt.

.

Mit dieser Entscheidung sind Schulbehörde, Schulbau Hamburg und die HafenCity Hamburg den Wünschen der Eltern sowie der Schulgemeinschaft weit entgegengekommen. Damit gibt es jetzt Klarheit und zudem genügend Vorbereitungszeit für den Umzug der Schule im nächsten Jahr.



„Die Entscheidung für die Baufelder 74 und 75 ist eine gute Lösung, da sie die vielfältigen Interessen sowohl der Schulgemeinschaft als auch der Freien und Hansestadt Hamburg berücksichtigt. Für die Schüler werden damit gute Lern- und Lebensorte auch für Interimszeit geschaffen. Die verbleibende Zeit ermöglicht es nun, den Umzug gut vorzubereiten und der Schulgemeinschaft einen möglichst störungsfreien Übergang in den zukünftigen Interimsstandort zu ermöglichen. Die Schulbehörde stimmt sich dabei eng mit Schulbau Hamburg, der HafenCity Hamburg GmbH und der Schulgemeinschaft ab„, so Landesschulrat Thorsten Altenburg-Hack.



„Ich freue mich, dass wir gemeinsam mit der Schulbehörde und der SBH Schulbau Hamburg sowie im intensiven Austausch mit der Schulgemeinschaft eine gute und tragfähige Lösung für den temporären Standort in der HafenCity gefunden haben. Die zentrale Lage und optimale Erreichbarkeit, die Nähe zum Lohsepark mit den attraktiven Freizeit- und Sportmöglichkeiten bleiben erhalten. In einem wachsenden Stadtteil wie der HafenCity ist es nicht einfach, eine allen Interessen gerecht werdende Lösung zu finden. Wir bitten daher auch um Verständnis, dass sich der Abschluss des Quartiers Am Lohsepark somit weiter verzögern wird“, erklärt Dr. Andreas Kleinau, Vorsitzender der Geschäftsführung Hafencity GmbH.



Am Lohsepark in zentraler HafenCity-Lage entsteht mit dem Campus HafenCity eines der größten Schulbauprojekte Hamburgs. Geplant ist eine Campus-Stadtteilschule mit acht Parallelklassen, die sowohl nach acht als auch nach neun Jahren zum Abitur führt. Das 19.000 m² große Gebäude wird zukünftig rund 1.500 bis 1.600 Schüler der Klassenstufen 5 bis 13 beherbergen. Hierfür sollen auf bis zu sechs Geschossen insgesamt 84 Klassen- und Fachräume, eine großzügige Kantine sowie eine große Aula entstehen. Hinzu kommen drei Sporthallen mit insgesamt sechs Hallenfeldern, eine Kita sowie öffentlich nutzbare Flächen. Der Hochbau soll im Frühjahr 2025 starten, die Fertigstellung ist zum Sommer 2027 geplant. Die Kosten belaufen sich auf über 100 Millionen Euro.



Für die übergangsweise Unterbringung der Schule wird eine Grundstücksfläche von 5.000 bis 6.000 m² benötigt. Die Schulgemeinschaft wünschte sich dafür einen Standort in der HafenCity und nicht in benachbarten Stadtteilen, am besten in der Nähe des zukünftigen Campus. Gleiches gilt für den Wunsch der Schulgemeinschaft, an einem gemeinsamen Standort verbleiben zu können und nicht auf unterschiedliche, entfernt voneinander liegende Gebäude ausweichen zu müssen. Aufgrund der dichten Bebauung sowie der umfassenden Bauaktivitäten in der HafenCity gestaltete sich die Suche nach geeigneten Baufeldern als herausfordernd. Denn neben den Wünschen der Schulgemeinschaft mussten viele andere Faktoren wie Lage und Erschließung des Grundstücks, Hochwasserschutz und Lärmbelastung berücksichtigt werden. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren sind die direkt neben dem heutigen Standort gelegenen Baufelder 74 und 75 für den Interimsstandort des Campus HafenCity am besten geeignet.



Die Baufelder 74 und 75 liegen nur wenige hundert Meter nördlich vom zukünftigen Campus HafenCity entfernt auf der Ostseite des Lohseparks. Sie verfügen über eine Grundstücksfläche von rund 6.000 m² und bieten so genügend Platz für rund 5.000 m² Lern- und Aufenthaltsfläche und eine vernünftige Pausenhoffläche von rund 3.700 m². Zudem ist geplant, eine multifunktional nutzbare Freilufthalle zu bauen, die für Sport- und Ganztagsaktivitäten genutzt werden kann. Zur benachbarten Bahntrasse bleibt ein angemessener Abstand. Aufgrund der zentralen Lage können zudem Außenflächen für Sport- und Freizeitangebote genutzt werden, etwa im benachbarten Lohsepark oder in der Grundschule Am Baakenhafen.



Das angrenzende Baufeld 76 wird für den Interimsstandort der Schule nicht benötigt, da auf den beiden Baufeldern 74 und 75 ausreichend Platz für die Schulgemeinschaft vorhanden ist. Der geplante Neubau der Hamburg Port Authority auf dem Baufeld 76 kann daher ab Mitte 2024 unabhängig von der interimsweisen Unterbringung des Campus HafenCity erfolgen. Dieser Neubau ist im überragenden Interesse der Freien und Hansestadt Hamburg und des Hamburger Hafens und wurde im Abwägungsprozess berücksichtigt.



Die Bauaktivitäten für die neue Zentrale der Hamburg Port Authority beginnen voraussichtlich ab Mitte 2024. Eine übermäßige Beeinträchtigung für den Schulbetrieb an dem Interimsstandort ergibt sich aus den Bauarbeiten nicht. Große Bauaktivitäten direkt auf Schulgrundstücken gibt es zurzeit im Rahmen der Umsetzung des Schulentwicklungsplanes 2019 an sehr vielen Schulen in ganz Hamburg. Es ist zudem davon auszugehen, dass der Baustellenverkehr östlich am Grundstück vorbeigeführt werden kann, sodass die Sicherheit der Schüler auf den Schulwegen weiterhin gewährleistet wird. Etwaige Lärmemissionen durch die angrenzende Baustelle können durch Lärmschutzmaßnahmen abgemildert werden, sofern dies erforderlich erscheint. Die Beteiligten sind überzeugt, dass mit der gemeinschaftlich erarbeiten Lösung die besten Voraussetzungen geschaffen wurden, um mit den Einschränkungen, die jedes temporäres Schuldorfs mit sich bringt, bestmöglich umzugehen und gute Rahmenbedingungen für die Zeit bis zur Realisierung des Campus HafenCity im Schuljahr 2026/27 zu schaffen.