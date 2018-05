Interboden eröffnet Dependance im Kölner Schanzenviertel

Die Interboden Gruppe ist ab sofort mit einer Dependance im Kölner Schanzenviertel in der Schanzenstraße 36 vertreten. Der Projektentwickler aus Ratingen hatte kurz vor Pfingsten zur Einweihung seines neuen Standorts zu einem Espressofrühstück geladen. Robert Bambach, Geschäftsführer Interboden Innovative Lebenswelten, begrüßte die zahlreichen Gäste, die dem Duft des Kaffees in die neuen Geschäftsräume gefolgt waren.

.

„Wir freuen uns, mit den Räumlichkeiten in der Schanzenstraße einen hervorragenden Standort gefunden zu haben, der es uns auch ermöglicht, von dort aus neue Projekte in der Stadt Köln und im Umland zu betreuen“, erläuterte er die Standortwahl weiter. Besonders für die Kölner Mitarbeiter, die bisher nach Ratingen pendeln mussten und nun in den Räumlichkeiten der Dependance arbeiten werden, ist der Standort eine Bereicherung und Platz zum Wachstum ist auch da. Auch die Projektpartner und Kunden schätzen Büros vor Ort aufgrund der kurzen Anfahrtswege. Hinzu kommt das Flair des Viertels, das mit seiner jungen und dynamischen Startup-Szene ein ideales Umfeld für den Projektentwickler Interboden bietet.