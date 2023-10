Instone übergibt Neckar.Residential an abrdn

Trotz der schwierigen Marktverhältnisse konnte Instone das Wohnprojekt Neckar.Residential jetzt planmäßig fertigstellen und erfolgreich an die abrdn Investments Deutschland AG übergeben. Der Verkauf der Wohnanlage mit 77 Wohnungen erfolgte bereits im April 2021 im Rahmen eines Forward-Deals [wir berichteten].

.