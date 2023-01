Immprinzip revitalisiert Klinik-Areal zum Wohn- und Gesundheitsstandort

Immprinzip erwirbt das Gebäude des ehemaligen Klinikums Mutterhaus der Borromäerinnen, ein Schul- und Verwaltungsgebäude sowie ein ehemaliges Schwesternwohnheim mit insgesamt 17.900 m² BGF in Trier-Ehrang. Der vom Hochwasser zerstörte Klinikstandort soll bis 2028 zum „vertikalen Dorf“ werden. Geplant ist neben ca. 100 Wohnungen auch ein medizinisches Angebot.

Der Projektentwickler plant das ehemalige Krankenhaus im Zuge eines Revitalisierungsverfahrens in eine Mixed-Use-Immobilie mit Healthcare- und Senior-Living-Angeboten sowie überwiegend sozial gefördertem Wohnraum als „vertikales Dorf“ zu verwandeln. Das Gebäude des Krankenhauses in der Feldstraße 16, welches im Jahr 1903 errichtet und über die Jahre immer wieder erneuert und erweitert wurde, wurde durch das Hochwasser des Flusses Kyll am 15. Juli 2022 stark beschädigt. Das Wasser richtete in den Untergeschossen einen so großen Schaden an, dass der Krankenhausbetrieb eingestellt werden musste und die Abteilungen in andere Häuser in Trier verlagert wurden. Nun wurde das Gebäude von der Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH an die Immprinzip Muttergesellschaft Quartiersmanufaktur veräußert.



„Ein zentraler Ansatz bei Immprinzip ist es, bestehende Gebäude zu erhalten – so auch die große Immobilie in Trier-Ehrang. Es passt einfach nicht mehr in die Zeit, Tonnen von Beton abzureißen und durch Neubauten zu ersetzen. Wir müssen uns vor dem Hintergrund des allgegenwärtigen Strukturwandels kreativ mit der Umnutzung von Gebäudebestand auseinandersetzen und Lösungen finden, auch wenn das kompliziert und aufwendig ist“, sagt Jan Eitel, Gesellschafter der Immprinzip GmbH und Co. KG. Neben dem Schwerpunkt auf zeitgemäße Wohnprojekte für Senioren, bezahlbaren Wohnraum und Wohngruppen sind in Trier insgesamt acht bis zehn medizinische Einheiten geplant, die einen Nutzungsmix aus Arztpraxen sowie sekundärmedizinischen Einrichtungen wie Logopädie, Physiotherapie oder Ergotherapie bieten werden.



Der Fokus bei der Revitalisierung der Flächen liegt auf der Erstellung von bezahlbarem Wohnraum. „Es ist unser Prinzip, die Errichtung von bezahlbarem, mietpreisgebundenem Wohnraum voranzutreiben. Insgesamt planen wir im ‚vertikalen Dorf‘ rund 100 Wohneinheiten, indem neben preisgebundenen Wohnungen auch frei finanzierte und Service-Wohnungen verfügbar sein werden“, ergänzt Eitel. Das Konzept sieht weiterhin Gemeinschaftsorte und Werkstätten vor, die als Begegnungsstätten für Bewohner und Besucher dienen sollen.



Die Umbauplanung für das Re-Use-Konzept des „vertikalen Dorfs“ wird im Jahr 2023 beginnen – insgesamt entstehen allein im ehemaligen Krankenhausgebäude mehr als 9.500 m² Nutzfläche. Auf die Nebengebäude entfallen noch einmal rund 5.000 m². Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.