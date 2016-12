Immofinanz verschiebt Fusionsgespräche mit CA Immo

Der österreichische Immobilienkonzern Immofinanz AG hadert mit der Veräußerung seiner russischen Shopping Center und verschiebt daher die Fusionsgespräche mit der CA Immobilien Anlagen AG ins Jahr 2018. Dies teilte das Immobilienunternehmen heute Ad-hoc-Meldung mit. Ursprünglich sollten die beiden Hauptversammlungen im dritten Quartal 2017 über die Verschmelzung votieren, diese ist nun auf das Jahr 2018 verschoben. Es darf gemutmaßt werden, dass sich die Immofinanz von der zart keimenden russischen Wirtschaftsstabilisierung einen leichten Auftrieb bei den Verkaufspreisen der schwer defizitären Moskauer Einkaufszentren erhofft. Und deshalb die Zeitzügel locker hält. Die Abtrennung des problematischen Russland-Geschäfts ist als Bedingung für die Fusion der beiden AGs festgeschrieben.

.

Die Wiener haben rund um Moskau reichlich Federn gelassen. Die fünf Shopping Center wurden voll in der Breitseite von der maroden russischen Konjunktur erwischt. Der Sinkflug des Ölpreises plus internationale Sanktionen, stürzten die russische Wirtschaft in eine nachhaltige Rezession. Immofinanz setzte millionenschwere Abschreibungen in den Sand und musste tiefrote Zahlen bilanzieren. In der Not gewährten die Wiener den Center-Mietern abschlägige Mieten, deren Salden in der Konzernbilanz dann ebenfalls keine gute Figur machten. Nach jüngsten Verlautbarungen schlagen die Immobilien noch mit 1,1 Milliarden Euro zu Buche, sind aber mit 700 Millionen Euro Schulden belastet. Die Österreicher wollen nun Anfang nächsten Jahres zunächst ein Bieterverfahren initiieren und kalkulieren bis Ende 2017 schließlich mit einem Verkauf. Nach Auskunft von Immofinanz-Chef Oliver Schumy bleibt die Option einer Abspaltung des Russland-Portfolios inklusive Börsennotiz davon unberührt.



Die CA Immobilien Anlagen AG hat die via Ad-hoc-Meldung publizierte Verschiebung der Fusionsgespräche bis dato unkommentiert gelassen und lediglich versichert, bis 2018 weiter kontinuierlich an den eigenen operativen und organisatorischen Zielen arbeiten zu wollen.



Tiefrote Zahlen zum Halbjahr

Das Russland-Portfolio spielte heute aber nicht nur eine Rolle bei der überraschenden Verschiebung der Fusionsgespräche. Parallel präsentierte das Immobilienunternehmen für das aktuell laufende Rumpfgeschäftsjahr rote Zahlen. Das Konzernergebnis für den Zeitraum vom 1. Mai bis zum 31. Oktober beläuft sich auf -154,4 Mio. Euro (1. Halbjahr 2015/16: 133,2 Mio. Euro). Dieses war vor allem von der währungsbereinigten Abwertung der Moskauer Einkaufszentren in Höhe von -95,1 Mio. Euro sowie einer marktnahen Beteiligungsbewertung gemäß IRFS der CA Immo-Aktien in der Höhe von -105,7 Mio. Euro belastet. Das operative Ergebnis ist zum Halbjahr ist mit 87,6 Mio. Euro aber um 28,2 Prozent höher als im Vorjahresvergleich. Ausschlaggebend dafür waren vor allem ein verbessertes Ergebnis aus Asset Management (plus 5,1% auf 107,3 Mio. Euro) infolge deutlich gesunkener Forderungsabschreibungen in Russland und geringeren Leerstands- und Hauseigentümerbetriebskosten, sowie ein Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen (-26,1 Mio. Euro nach -53,5 Mio. Euro). Diese waren im Vorjahreszeitraum von Einmalaufwendungen für die Beendigung von Anlegerverfahren belastet.



Die Leerstandskosten gingen von 9,2 auf 7,2 Mio. Euro zurück. Die Mieterlöse reduzierten sich wegen vorübergehender Mietreduktionen in Moskau um 4,4 Prozent auf 153,3 Mio. Euro. „In den zurückliegenden Quartalen haben wir die Fokussierung auf unsere beiden Kernbereiche Büro und Einzelhandel erfolgreich fortgesetzt und den Vermietungsgrad erhöht“, so Immofinanz-CEO Oliver Schumy. „Das Ergebnis im ersten Halbjahr war allerdings auch erneut von dem nach wie vor schwierigen Marktumfeld in Russland und den Verlängerungen der gewährten Mietreduktionen gekennzeichnet.“



Trotz der tiefroten Zahlen plant das Unternehmen aber unverändert für das Rumpfgeschäftsjahr 2016 eine Basisdividende in Höhe von 6 Cents je Aktie auszuschütten.