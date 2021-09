Immobiliengesellschaft erwirbt Wohninvestment in Magdeburg

Magdeburger Immobilien sind als Kapitalanlage weiterhin regional und überregional gefragt. Das bestätigt der von Aengevelt vermittelte Verkauf von zwei Wohnhäusern in den Stadtteilen Stadtfeld und Neue Neustadt für einen achtstelligen Eurobetrag an eine bundesweit tätige Immobiliengesellschaft. Verkäufer der Liegenschaften mit 21 Wohn- und 2 Gewerbeeinheiten und einer Gesamtmietfläche von rd. 2.000 m² ist ein Privateigentümer, der Aengevelt exklusiv mit dem Verkauf beauftragt hat. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Bruttoanfangsrendite wird mit knapp 7% p.a. angegeben.

.

„Neben der stabilen Nachfrage einer potenten lokalen Investoren-“Szene“ verzeichnen wir seit Jahren ein deutlich steigendes Interesse seitens nationaler und internationaler Investoren in Magdeburg. Die Nachfrage erklärt sich u.a. damit, dass Magdeburger Investmentobjekte im Durchschnitt eine bis zu zwei Prozentpunkten höhere Nettoanfangsrendite bieten als vergleichbare Objekte in den Big Seven“, erläutert Annett Lorenz-Kürbis, Niederlassungsleiterin Aengevelt Magdeburg. „Dies gilt auch für die durchschnittliche Rendite der von uns vermittelten Liegenschaften. Gleichzeitig bieten die Objekte dank ihrer guten Lagen in etablierten, nachgefragten Wohnquartieren beste Vermietungschancen und stellen damit nachhaltige Investments dar. Das hat der erfahrene Investor sofort erkannt und sich die Liegenschaften entschlossen gesichert.“, führt sie weiter aus.