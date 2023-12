Immac schließt Hotelfonds DFV Kaiserslautern

Die Immac Immobilienfonds GmbH hat ihren Fonds DFV Hotel Kaiserslautern erfolgreich platziert. Der P-AIF „DFV Hotel Kaiserslautern GmbH & Co. geschlossene Investmentkommanditgesellschaft“ wurde konzipiert, um Investoren die Möglichkeit zu geben, sich an der positiven Entwicklung der Hotelbranche zu beteiligen.

.

Die Platzierung konnte in diesem Monat mit 9.390.000,00 Euro Eigenkapital abgeschlossen werden. Dies unterstreicht die anhaltende Attraktivität von Hotelinvestments. Die Immac Immobilienfonds GmbH bietet derzeit einen weiteren Hotelfonds mit einer laufenden Ausschüttung von 4,5% p.a. und einem erbschafts- und schenkungssteuerlichen Wert von 51,51% an. Die Platzierung wird voraussichtlich noch in diesem Jahr, spätestens Anfang des nächsten Jahres abgeschlossen werden.



„Mit steigender Reiselust und weltweit wachsenden Touristenzahlen bleibt die Hotellerie ein vielversprechendes Anlagefeld. Hotels bieten Investoren eine sehr attraktive Möglichkeit, hohe Renditen zu erzielen und ihr Portfolio zu diversifizieren. Die Platzierung des DFV Kaiserslautern ist ein Indikator dafür, dass das Interesse an unseren professionell gemanagten Fonds in der Hotelbranche wieder sehr groß ist", Florian M. Bormann, Geschäftsführer der Immac Immobilienfonds GmbH.