Immac platziert 126. Renditefonds

Die Immac Group hat über die Immac Immobilienfonds GmbH mit der Platzierung des geschlossenen S-AIF „Immac Sozialimmobilien 126. Renditefonds GmbH & Co. geschlossene Investmentkommanditgesellschaft“ begonnen.

.

Der durch die HKA Hanseatische Kapitalverwaltung GmbH aufgelegte S-AIF mit einer Mindestbeteiligung von 200.000 Euro investiert in zwei Pflegeimmobilien im niedersächsischen Kurort Bad Rothenfelde [wir berichteten]. Die 2017 errichtete Altenpflegeeinrichtung „Residenz am Salzbach" verfügt über 48 Einzelzimmer mit Pflegebetten. Die Servicewohnanlage für betreutes Wohnen „Seniorenresidenz Hasselmann“ verfügt über 57 Servicewohnungen. Pächterin ist die Blomberg Klinik GmbH, ein Unternehmen der Hasselmann Gruppe.



Das Investitionsvolumen des Fonds beträgt rund 11,2 Mio. Euro, davon 6,6 Mio. Euro Kommanditkapital. Die Ausschüttung p.a. beträgt 4,75 % und wird in monatlichen Teilbeträgen ausgezahlt. Die geplante Laufzeit des Fonds beträgt 15 Jahre.