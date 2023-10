Ilka Drangusch neue Head of Property Management bei Heimstaden

Ilka Drangusch

© Heimstaden / Ines Grabner

Heimstaden hat Ilka Drangusch als Head of Property Management, Administration & Backoffice für den deutschen Standort gewonnen. In ihrer neuen Funktion berichtet Drangusch direkt an Gerrit Sperling, Country Manager und Geschäftsführer von Heimstaden Deutschland.

Ilka Drangusch (49) absolvierte ein Studium der Betriebswirtschaftslehre, das sie 2005 als Diplom-Betriebswirtin (FH) abschloss. 2014 wechselte sie nach Tätigkeiten in der Telekommunikationsbranche als Interimsmanagerin und Quality Manager in die Immobilienwirtschaft, wo sie seither in unterschiedlichen Führungspositionen tätig war, zuletzt als Leiterin Property Management und Prokuristin bei der Alba Property Management GmbH in Berlin bzw. bei dem Nachfolgeunternehmen ATOZ Property Management GmbH. Weitere Stationen der Immobilienwirtschaft sind die Strategis AG und der Serviced-Apartment-Anbieter DieApart GmbH.