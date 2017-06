Ikeas „More Sustainable Store“ eröffnet am 12. Oktober in Kaarst

Ikea Kaarst

Die lokalen Verkehrsredaktionen und der Polizeifunk können sich vorbereiten: Am 12. Oktober 2017 wird sich Kaarst großflächig in ein akutes Staugebiet verwandeln - dann nämlich eröffnet Ikea seinen „More Sustainable Store“, das nach eigenem Bekunden „weltweit nachhaltigste Ikea-Einrichtungshaus“. Tipp für Interessierte und Besucher: Vor dem Besuch noch ein Navi-Update starten. Die bisherige Zufahrtstraße „K37n“ ins Gewerbegebiet Am Hüngert II heißt ab sofort Hans-Dietrich-Genscher-Straße.

Rund 100 Millionen haben die Schweden investiert, um auf dem 124.000 m² großen Gelände eine Verkaufsfläche von 25.500 m² zu realisieren [Kaarst: Ikea setzt Richtkranz auf den „More Sustainable Store“]. Ausgestattet mit den energieeffizientesten Technologien, die der Markt hergibt, Photovoltaik, Abwasser-Recycling und Solarthermie. Der eigentliche Store erhält ein kommunikatives Umfeld mit (öffentlichem) Café, einem Kunstatelier, einem Repair-Treff und einer Musikschule. Geplant sind überdies kleine Kultur-Events im hauseigenen Dachcafé.



Kaarst war bis dato der kleinste Standort der Schweden, der nun quasi „in einem Abwasch“ auf die durchschnittliche Ikea-Größe von 25.000 m² VK-Fläche aufgestockt werden konnte. Der „More Sustainable Store“ gilt intern als Prototyp der in den kommenden Jahren zu verfolgenden Nachhaltigkeits-Strategie.