IDI Gazeley vermietet 9.000 m² Logistikfläche in Venlo

IDI Gazeley hat eine 9.000 m² große Logistikfläche im Venlo Logistics Center 4 in den Niederlanden an eine der weltweit größten Discount-Supermarktketten vermietet. Die neue Vermietung steigert die Auslastung von IDI Gazeley-Logistikflächen in den Niederlanden auf fast 100%. Nur 1.700 m² Bürofläche stehen im Logistikpark in Venlo noch zur Verfügung.

„Wir freuen uns, mit einer weiteren so erstklassigen Marke zusammenarbeiten zu können und ihr den Raum zu geben, der das Geschäft in ihrem weiteren Wachstum unterstützt“, kommentiert Ingo Steves, Managing Director für Nordeuropa, IDI Gazeley. „Dieser Mietvertrag bringt unsere Auslastung auf fast 100% in den Niederlanden, was die Stärke der Marktgrundlagen hervorhebt und ein Beweis für die Qualität unserer Standorte ist.“