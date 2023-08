Ideenwettbewerb für Quartier SXF 2.0 am BER gestartet

Startschuss für die Entwicklung des Areals am ehemaligen Flughafen Berlin-Schönefeld: Drei renommierte Architektur- und Planungsbüros werden sich an der Nachnutzung des nördlichen Flughafengeländes zwischen dem ehemaligen Terminal 5 des BER und dem Bahnhof in Schönefeld beteiligen. Auf den Flächen, die sich im Eigentum der Flughafengesellschaft befinden, soll ein innovatives und zukunftsfähiges Quartier entstehen.

.