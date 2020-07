Icade kauft Pflegeheim-Portfolio für 145 Mio. Euro

Icade hat acht deutsche Pflegeheime mit insgesamt ca. 900 Betten und ca. 140 Apartments sowie ein Pflegeheim in Marseille in Frankreich erworben. Verkäufer ist der Langzeitpflege-Spezialist Orpea, der die Immobilien zurückmieten wird. Die Übernahme unterliegt der Genehmigung durch das Bundeskartellamt und wird voraussichtlich im 3. und 4. Quartal 2020 vollzogen.

.

Die Transaktion umfasst unter anderem vier Projektentwicklungen (mit voraussichtlicher Fertigstellung im Jahr 2020) und ist als kombinierter Share- und Asset-Deal strukturiert. Icade implementiert die Transaktion durch zwei Gesellschaften – Icade Santé in Frankreich und Icade Healthcare Europe in Deutschland. Der Verkäufer, Orpea, bleibt neben Icade als Investor an einer Reihe von Immobilien beteiligt. Beide Parteien haben sich auf ein Joint Venture geeinigt.



Orpea hat die meisten der acht Pflegeheim-Immobilien selbst entwickelt und wird sie weiterhin betreiben. Vier der acht Immobilien sind noch im Bau und sollen im 2. Halbjahr 2020 fertiggestellt werden. Für alle Immobilien wurden neue Mietverträge zwischen Icade und Oprea abgeschlossen. Beide Unternehmen wollen langfristig weiter zusammenarbeiten.



Clifford Chance hat Orpea zum ersten Mal bei einer großen Transaktion im deutschen Markt begleitet. Freshfields Bruckhaus Deringer stand Icade beratend zur Seite.