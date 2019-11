HRworks mietet 588 m² Bürofläche im HGHI Tower

Das Office Services-Team von Engel & Völkers Commercial Berlin hat ein Büro mit rund 588 m² Fläche in der Bachstraße 111 im Berliner Bezirk Mitte, Ortsteil Tiergarten, an die HRworks GmbH vermittelt. Das IT-Unternehmen mit derzeitigem Sitz am Europaplatz 2 am Berliner Hauptbahnhof bezieht das gesamte dritte Obergeschoss des modernen Bürokomplexes HGHI Tower Straße des 17. Juni. Der Bezug der neuen Büroräume erfolgt voraussichtlich im Frühjahr 2020.

.

Das Projekt „HGHI Tower Straße des 17. Juni“ entwickelt das Berliner Immobilienunternehmen HGHI Holding GmbH in einer 1A-Lage direkt gegenüber des Berliner Tiergartens und mit bester Anbindung durch den fußläufig erreichbaren S-Bahnhof Tiergarten. Die Fertigstellung des achtgeschossigen Büroprojekts mit insgesamt 4.900 m² Bruttogeschossfläche ist bis Ende 2019 geplant.