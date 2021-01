Die in Wien ansässige Vienna House verkauft fast die Hälfte ihres Portfolios an die expansive HR Group. Es handelt sich ausschließlich um Pachtbetriebe. Mit dem Kauf wächst der Bestand der Berliner auf 75 Hotels mit über 12.500 Zimmer an. Die Transaktion soll bereits in wenigen Wochen vollzogen werden.…

[…]