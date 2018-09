Hotelimmobilie des Jahres: 12 Nominierte stehen fest

Für die Auszeichnung „Hotelimmobilie des Jahres 2018“, die im Rahmen des Hotelforums am Mittwoch, 10. Oktober verliehen wird, stehen die nominierten Hotels fest. Aus den 52 Hotelbewerbungen aus 13 europäischen Ländern hat die 17-köpfige Fachjury anlässlich ihrer Sitzung in der Bretterbude Heiligenhafen an der Ostsee, Gewinnerhotel des Jahres 2017, ihre 12 Favoriten ausgewählt. Dieses Mal kommen fünf Häuser aus Deutschland und sieben Hotels aus den fünf Ländern Italien (3 Hotels), den Niederlanden (1), Norwegen (1), der Schweiz (1) und Spanien (1).

„Die kreative Vielfalt und internationale Breite der exzellenten 52 Bewerbungen hat die interdisziplinär besetzte Jury auch dieses Jahr wieder vor die Herausforderung gestellt, 12 besondere Hotelkonzepte hervorzuheben. Interessanterweise handelt es sich bei lediglich fünf der nominierten Hotels um Neubauten. Die intelligente Umnutzung oder Renovierung von Bestandsimmobilien steht damit zunehmend im Fokus von nachhaltigen Hotelentwicklungen“, so Andreas Martin, Vorsitzender der Jury.



Die Fachjury setzte sich aus Expertinnen und Experten aus den Bereichen Architektur, Beratung, Betrieb, Finanzierung, Gestaltung, Immobilienentwicklung Technik und Wissenschaft zusammen. Jury-Mitglied Oliver Collignon, Architekt: „Wir suchen Hotels, die im Zeitalter der Individualisierung und gesellschaftlicher Umwälzungen zukunftsweisende Perspektiven eröffnen. Starke ästhetische Welten sollen inspirieren durch ihre Besonderheit und stimmige Qualitäten – dabei bilden Innen und Außen eine gemeinsame Identität.“



Entscheidend bei der Auswahl der Nominierten ist laut Hotelforum das Zusammenspiel der folgenden Kategorien



• Architektur und Gestaltung

• Integration in das Projektumfeld

• Nachhaltigkeit und technische Innovationen

• Originalität des Konzeptes

• Wirtschaftlichkeit



Jury-Mitglied Torsten Kuttig, Direktor Development bei ECE, ergänzt: „Ein Hotel ist schon lange nicht mehr der Platz, in dem man gut übernachten und frühstücken kann. Die Qualität einer Hotelimmobilie zeichnet sich heute insbesondere dadurch aus, wie sie mit Architektur, Innendesign und Betreiberkonzept zum einen den Gast begeistert und zum anderen zum Impulsgeber für den Standort und das urbane Umfeld wird.“



Die Nominierten in alphabetischer Reihenfolge:



• 25hours Hotel The Royal Bavarian (München, Deutschland)

• Alles Paletti – Karls Upcycling Hotel (Rövershagen, Deutschland)

• Aquatio Cave Luxury Hotel & SPA (Matera, Italien)

• Bikini Island & Mountain Hotel Port de Sóller (Port de Sóller, Spanien)

• Hotel Norge By Scandic (Bergen, Norwegen)

• QO Amsterdam (Amsterdam, Niederlande)

• Revier Mountain Lodge (Lenzerheide, Schweiz)

• Ruby Coco Hotel & Bar (Düsseldorf, Deutschland)

• Savona 18 Suites (Mailand, Italien)

• The Fontenay (Hamburg, Deutschland)

• The Student Hotel Florence (Florenz, Italien)

• Werdenfelserei (Garmisch-Partenkirchen, Deutschland)



Der Gewinner der „Hotelimmobilie des Jahres 2018“ wird im Rahmen eines Galaabends am 10. Oktober im Hotel Bayerischer Hof in München bekannt gegeben.