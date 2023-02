Hohe Zinsen und Baulandmangel bremsen Wohnungsbau aus

Zu geringe Fertigstellungszahlen beim Neubau sowie hohe Energie- und Baukosten führen 2023 nicht nur zu steigenden Wohnungsmieten, sondern zu einem insgesamt rückläufigen Angebot und damit zu einer Wohnungsnot, die immer Menschen in den deutschen Wachstumsregionen betrifft.

Bedingt durch den Zinsanstieg sinken Kaufpreise dennoch weiter und die Transaktionsvolumina verharren auf niedrigem Niveau – allerdings mit guten Chancen auf eine Erholung im institutionellen Marktsegment in der zweiten Jahreshälfte. Komplexe Genehmigungsverfahren und ein ausbaufähiger politischer Wille beim Wohnungsbau wirken zusätzlich als Investitionsbremse. Dies sind wesentliche Ergebnisse der Online-Pressekonferenz „Ausblick Wohnungsmarkt Deutschland 2023 – große Ziele, wenig Handlungsspielraum“, an der Emanuel Eckel, Director Market Intelligence & Foresight Germany bei Colliers, Dr. Simon Kempf, Geschäftsführer der DLE Land Development GmbH, und Juri Ostaschov, Chief Data Scientist bei Prea Group GmbH, teilnahmen.



„An A-, B- und C-Standorten erwarten wir für 2023 und die kommenden Jahre ein deutliches Mietenwachstum„, sagt Emanuel Eckel, Director Market Intelligence & Foresight Germany bei Colliers. „Die Nachfrage auf dem Mietwohnungsmarkt ist ungebrochen hoch, bei gleichzeitig viel zu geringen Fertigstellungszahlen und hohen Kosten für Energie und Baumaterial.“

2022 sei das Angebot an Mietwohnungen in Neubau und Bestand um etwa ein Viertel zurückgegangen. Gleichwohl werde sich die Mietbelastungsquote bei Neuvermietungen trotz des erwarteten Mietenanstiegs auch 2023 im Durchschnitt auf der 30-Prozent-Marke bewegen. Bei Eigentumswohnungen hingegen rechnet Eckel damit, dass sich der Trend leicht sinkender Kaufpreise auch in diesem Jahr fortsetzen wird. Dies gelte insbesondere für ältere, modernisierungsbedürftige Bestandsobjekte. Auf institutionelle Anleger sieht Eckel 2023 deutlichere Preiskorrekturen zukommen, „die sich im Jahresverlauf mit nachlassendem Druck auf die Zinsen einpendeln werden.“



„Das höhere Zinsniveau wirkt momentan wie eine Investitionsbremse auf dem deutschen Wohnungsmarkt. Die Zinskosten haben sich verdreifacht und lassen private Investitionen einbrechen„, sagt Eckel und machte das in einer Beispielrechnung anschaulich: Wer 2021 über 20 Prozent Eigenkapital verfügte, konnte bei einem Zinssatz von einem Prozent problemlos einen Kaufpreis von 700.000 Euro finanzieren. Beim aktuellen Zinssatz sei mehr als doppelt so viel Eigenkapital bei einer zugleich leicht niedrigeren Tilgungsrate erforderlich, andernfalls reiche es bei gleichem Eigenkapital und gleicher Tilgung nur noch für maximal 400.000 Euro. „Wer eigenkapitalstark ist, wird auch künftig kaufen können“, so Eckel.



Optimistisch blickt Colliers auf das institutionelle Segment: Hier könnte sich der Markt nach dem Umsatzeinbruch auf 13,7 Mrd. Euro im vergangenen Jahr ab dem zweiten Halbjahr 2023 wieder erholen.Das institutionelle Wohnsegment könnte 2023 nach Einschätzung von Eckel positiv überraschen. 15, im besten Fall bis zu 20 Milliarden Euro Umsatz scheinen für das Gesamtjahr 2023 realistisch.



Wohnungsbau: Langsame Genehmigungsverfahren

Einen Teil der Lösung, wie der schwächelnde Wohnungsbau hierzulande wieder gestärkt werden kann, sehen die Experten bei Verwaltung und Politik: „Nadelöhr für den Wohnungsbau in Deutschland bleibt die Verfügbarkeit baureifer Grundstücke in den Wachstumsregionen“, sagt Dr. Simon Kempf. „Genehmigungsprozesse laufen nur zögerlich, weil es in den Kommunen an personellen und finanziellen Ressourcen fehlt, um insbesondere größere Liegenschaften zu entwickeln.“ Hinzu komme das politische Kalkül. „Wohnungsbau in der Nachbarschaft ist bei Anwohnern in der Regel nicht populär und für Gemeinden mit Investitionen in die Infrastruktur verbunden. Weil im Gegensatz dazu Gewerbegebiete höhere Gemeindesteuereinnahmen versprechen, gibt es vielerorts Bebauungspläne, die mit dem Blick auf den hohen Wohnungsbedarf dringend optimiert werden müssen.“ Aktuell sei die DLE mit der Baurechtsschaffung für 30.000 Wohnungen vor allem in Berlin-Brandenburg, Nordrhein-Westfalen sowie im Raum München befasst. Dabei sehe sich das Unternehmen als Partner der Gemeinden, mit denen man sehr eng zusammenarbeite und frühzeitig in die Bürgermitbestimmung gehe. Ziel seien in jeglicher Beziehung nachhaltige Quartiersentwicklungen mit einer bedarfsgerechten Infrastruktur, die auch das Leben der Menschen in der Nachbarschaft bereicherten.



Finanziert werden die Baulandentwicklungen der DLE über Fonds, an denen überwiegend deutsche institutionelle Investoren beteiligt sind. Die DLE hat so aktuell 2,2 Mrd. Euro under Management und ist damit der größte Asset Manager im Bereich Landentwicklung in Deutschland. In diesem Jahr hat die DLE bereits zwei größere Grundstückankäufe in Berlin getätigt. Nach Baurechtschaffung werden die Liegenschaften am Stück oder in Stücken an auf die jeweiligen Nutzungsarten spezialisierten Projektentwickler verkauft. Die aktuelle Flächenabnahme durch die Entwicklungsunternehmen beschreibt Dr. Kempf als zurückhaltend bis stetig: „Wir sehen, dass die Unternehmen sehr langfristig und mit Blick auf den immensen Bedarf planen. Viele erwarten politische Impulse, denn das demnächst gebaut werden muss, ist keine Frage.“ Rückläufige Baulandpreise seien in der Breite nicht zu erwarten. Der Wohnungsbau in Deutschland habe weiterhin hohes Potenzial und große Priorität.



Präzise Standortanalysen

„Die Entscheidung für oder gegen eine Investition kann heute für jede Adresse in Deutschland auf Grundlage einer fundierten und umfassenden Analyse von Lage, Marktdynamik, Preis, Angebot- und Nachfrage sowie soziodemografischem Wachstum getroffen werden”, sagt Juri Ostaschov, Chief Data Scientist von Prea. „Über unsere Analyse Plattform area OX1 (OX1) erhalten Unternehmen binnen weniger Tage Insights zu nachhaltiger Preisgestaltung, idealem Wohnungsmix und Vermarktungsstrategie zu jeder Lage in Deutschland. Das ermöglicht auch in herausfordernden Zeiten zukunftsfähige Standorte frühzeitig zu sichern.“



Exemplarisch zeigt sich dies am Standort Hoher Weg 83 in Werder an der Havel, rund zwölf Kilometer westlich von Potsdam, der bislang nicht im starken Fokus von Wohninvestoren lag. Das Potenzial dort ist groß. Denn im Vergleich zu Berlin kann in Werder bezahlbarer Wohnraum zum durchschnittlichen Mietpreis von 15,69 Euro/m² entstehen. Die Einkommensentwicklung und Zuzüge entwickeln sich positiv: Langfristig wird der Bedarf steigen und das Angebot weiter sinken. Aktuell besteht schon ein Nachfrageüberschuss von 60.350 m² ohne Aussicht auf Kompensation durch Neubauvorhaben. Zudem sind die Gebäudetypen im Bestand geprägt von Altbau sowie Ein- und Zweifamilienhäusern.



„Viele kleinere Orte im Berliner Umland bieten weiterhin erhebliches Investmentpotenzial für neue Wohnungen, die vor allem bezahlbar sind. Es lohnt sich also einen Blick auf kleinere Städte und Orte zu werfen, die zunächst nicht im Fokus stehen. Werder steht hier symbolisch für Umlandgemeinden, die zukünftig vom Zuzug profitieren werden.“