Die Rechtsanwaltssozietät Hoffmann Liebs hat sich eine Mietfläche von 3.156 m² plus zwei Optionsflächen in den beiden obersten Etagen nebst Dachterrasse und 40 Pkw-Stellplätzen im Düsseldorfer Hofgarten Palais gesichert. Bisheriger Mieter der Flächen ist die Strategieberatung PwC, die spätestens nach Fertigstellung des Bürogebäudes „Eclipse“ in ihre neue Zentrale am Kennedydamm…

Fotos: Union Investment



