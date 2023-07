Hilton DoubleTree Berlin-Ku'damm feiert Wiedereröffnung

Nach 16-monatigen Renovierungsarbeiten hat das DoubleTree by Hilton Berlin Ku'damm, das erste Hotel der Hilton Full-Service-Marke DoubleTree by Hilton in der Hauptstadt, am Los-Angeles-Platz eröffnet. Mit 420 Zimmern, darunter 15 Suiten, sowie einer Konferenzfläche von über 800 m² ist das Hotel eines der größten in der Stadt. Vorausgegangen war eine Franchise-Vereinbarung zwischen Hilton und dem Eigentümer Blackstone Group. Franchisenehmer und Betreiber ist Event Hotels, die damit ihr Portfolio in Berlin auf fünf Hotels erweitern.

