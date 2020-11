Helaba Invest meldet erstes Closing für zweiten Asien-Fonds

Die Helaba Invest hat für ihren Anfang November aufgelegten HI-Immobilien-Asien-Fonds II insgesamt rund 155 Millionen Euro Eigenkapital für das erste Closing bei institutionellen Investoren eingeworben. Insgesamt verwaltet die Tochtergesellschaft der Helaba in Immobilien ein investiertes Volumen von 11,4 Milliarden Euro.

Der HI-Immobilien-Asien-Fonds II ist ein Spezialfonds nach Luxemburger Recht, der in Asien Pazifik in indirekte Immobilieninvestments anlegt. Dabei wird auf eine breite regionale und sektorale Diversifikation Wert gelegt. Der Großteil der Investments wird in den wichtigsten asiatischen Märkten (Australien, Japan, Singapur, China, Südkorea und Hongkong) investiert; geografische Ergänzungen in südost-asiatischen Ländern sind möglich. Der Fonds legt einen Fokus auf Value-Added-Investments und kann durch taktische Secondary-Transaktionen und Co-Investments ergänzt werden. Angestrebt wird eine Gesamtrendite nach Kosten von 11 bis 13 Prozent p.a. (IRR).



Mit dem HI-Immobilien-Asien-Fonds II führt die Helaba Invest konsequent die Erweiterung ihres Geschäftsfeldes Immobilien fort. „Im anhaltenden Niedrigzinsumfeld bietet Asien als Wachstumsmarkt weiterhin interessante Investitionsmöglichkeiten. Das erfolgreiche erste Closing bestätigt uns, dass wir mit unseren fokussierten Produkten den Bedürfnissen institutioneller Anleger gerecht werden“, erklärt Dr. Dirk Krupper, Mitglied der Geschäftsführung der Helaba Invest. Ein zweites Closing ist für 2021 vorgesehen. „Wir sind weiterhin davon überzeugt, dass unsere Strategie, spezialisierte Fondsanlagen für unsere Kunden auszuwählen einen deutlichen Mehrwert liefert“, so Krupper abschließend.