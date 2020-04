HCOB mit positivem Ergebnis in 2019

Die Hamburg Commercial Bank AG (HCOB) konnte das Jahr 2019 positiv abschließen. Wie bereits im Februar mitgeteilt, verzeichnet die HCOB solide Finanzkennzahlen mit einem Gewinn vor Steuern (IFRS) von 77 (Vorjahr: 97) Mio. Euro. Dieses operativ zufriedenstellende Ergebnis ist vor allem getragen von den Geschäftsbereichen Real Estate und Shipping, insgesamt profitierte die Bank von hoher Kostendisziplin und der guten Qualität ihrer Kreditportfolien. Aufgrund einer planmäßigen Minderung von latenten Steuern im Zuge der erfolgreichen Restrukturierung der Kapitalstruktur, ergibt sich ein Ergebnis nach Steuern von 12 (77) Mio. Der Gesamtertrag belief sich auf 463 Mio. Euro und ist nicht mit dem Vorjahreswert von 1.586 Mio. Euro vergleichbar, in dem wesentliche Sondereffekte enthalten waren, insbesondere ein Ertrag von fast 1 Milliarde Euro nach der Neubewertung von Hybridinstrumenten.

„Wir haben uns bereits in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres und damit frühzeitig dafür entschieden, die Bank auf eine dauerhaft schwächere Konjunkturphase vorzubereiten. Dazu gehören das bewusst eingebremste Neugeschäft in den konjunktursensiblen Bereichen der Wirtschaft bei insgesamt weiter verschärften Risiko- und Renditevorgaben sowie die mit dem niedrigeren Geschäftsvolumen zwingend verbundenen Kosten- und Effizienzprogramme. In diesem Umfeld steht eine möglichst starke Kapitalausstattung im Zentrum, um zum richtigen Zeitpunkt nach der Krise handlungsfähig zu sein. Heute ist aufgrund der erheblichen Unsicherheit noch nicht zu quantifizieren, was die massiven Verwerfungen der Weltwirtschaft wegen des Coronavirus für das Bankenumfeld insgesamt und die HCOB im Einzelnen bedeuten. Deshalb werden wir alles daran setzen, unsere Kunden bei der Sicherung ihrer Interessen zu unterstützen und unsere Bank gerade für die größeren Herausforderungen der nächsten Monate noch widerstandsfähiger zu machen“, sagte Stefan Ermisch, CEO der Hamburg Commercial Bank AG.



Angesichts der sich abzeichnenden deutlichen konjunkturellen Eintrübung wurde das Neugeschäft bewusst reduziert und erzielte 7,2 (2018: 8,4) Mrd. Euro im Konzern. Erfreulich sind dabei die steigenden Nettomargen. Zudem ist für alle Asset-Klassen in den Ausbau der Syndizierungskompetenz investiert worden, um die Umschlagsgeschwindigeit der Bilanz zu erhöhen. Im Einzelnen bedeutet dies für den Bereich Real Estate: ein Ergebnis vor Steuern von 161 (33) Mio. Euro, das – bei soliden Zins- und Provisionsüberschüssen – auch von positiven Effekten aufgrund von erhaltenen Vorfälligkeitsentschädigungen profitiert. Das Neugeschäft von 4,0 (4,6) Mrd. Euro wurde insbesondere im zweiten Halbjahr an die schwieriger gewordenen Entwicklungen des deutschen Immobilienmarktes angepasst. Real Estate mit einem Gesamtbestand von 12,5 (12,4) Mrd. Euro zeichnet seit vielen Jahren ein starkes Geschäft mit nationalen und internationalen Investoren im deutschen Markt ebenso aus wie eine hohe Marktdurchdringung in Deutschlands wichtigsten Metropolen. Selektiv werden künftig auch ausgewählte Kunden bei Vorhaben in europäischen Großstädten unterstützt. Das Neugeschäft im Real Estate wird bis auf Weiteres stark differenziert. Die Bank reduziert ihr Exposure seit dem zweiten Halbjahr in den Bereichen Projektentwicklungen, Hotels und Einzelhandelsimmobilien deutlich bzw. verzichtet auf Neugeschäft. Bei klassischen Büro- und Logistikimmobilien sieht die Bank nach wie vor moderates Wachstumspotenzial.



Ausblick

Unter Berücksichtigung der zum Berichtsstichtag gebildeten Restrukturierungsrückstellungen geht die Bank für das zweite Jahr der mehrjährigen Transformation – das Geschäftsjahr 2020 – von einem positiven IFRS-Ergebnis vor Steuern aus. Diese Ergebnisprognose versteht sich vorbehaltlich etwaiger nicht vorhersehbarer Effekte aus der Umsetzung der Restrukturierung/Transformation, unvorhersehbaren geopolitischen Einflüssen und einer signifikanten Ausweitung der wirtschaftlichen Belastungen infolge des Coronavirus.