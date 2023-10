Die HBB feiert die Eröffnung von Bauteil A des Husemann Karree am gleichnamigen Platz in Bochum. Im gemischt genutzten Geschäftsquartier eröffneten am 19. Oktober 2023 das Kaufhaus Woolworth, der Lebensmittelmarkt Rewe Mert und in Bauteil B zusätzlich der Textilhändler Kult (Olymp & Hades).

Fotos: RKW Architektur+/Formtool, RKW Architektur+/Formtool



