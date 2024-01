HBB entwickelt Domicil Seniorenpflegeheim Schillerpark

Die HBB Gruppe startet mit dem Neubau einer Pflegeimmobilie im saarländischen Völklingen. Das Grundstück an der Kühlweinstraße ist bereits erworben, mit Domicil ein entsprechender Betreiber gewonnen und die Finanzierung über die BayernLB gesichert.

Das neue Pflegeheim entsteht auf dem ehemaligen Grundstück des St.-Michael-Krankenhauses in der Kühlweinstraße 103, das schon in 2018 abgerissen worden ist. Die Einrichtung hat auf einer BGF von 8.500 m² insgesamt 150 Pflegeplätze, davon 130 Einzelzimmer und wird in einem sehr hohen energetischen Standard gebaut. Fertiggestellt soll die Einrichtung Ende 2025 sein. Die Finanzierung übernimmt die BayernLB, die bereits im Frühjahr 2023 einen Pflegeheimneubau für die HBB im benachbarten Saarbrücken finanziert hat.