Cushman & Wakefield (C&W) hat in der Lothstraße 19 in München 407 m² Bürofläche an das unabhängige Energieunternehmen HausStrom vermittelt. Der Umzug in das neue Bürogebäude erfolgt aus Wachstumsgründen Anfang November 2020. Als Vermieter fungiert die Nymphenburger Beteiligungs AG.

