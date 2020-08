HanseMerkur kauft Randstad Deutschland-Zentrale in Eschborn

Die HanseMerkur Grundvermögen AG hat von Lang & Cie. das neue, noch im Bau befindliche Bürogebäude der Deutschland-Zentrale des Personaldienstleisters Randstad in Eschborn erworben.

