Habona erwirbt zwei weitere Nahversorger

Die Habona Gruppe meldet zwei weitere Ankäufe für den Spezialfonds einer deutschen Versicherung, der gemeinsam mit IntReal aufgelegt wurde. Die beiden Nahversorger, ein Neubau in Neustadt an der Weinstraße und ein Bestandsobjekt im thüringischen Arnstadt, wurden für ein Gesamtinvestitionsvolumen von über 16 Millionen Euro erworben.

.

Der erste Ankauf ist ein Neubau in Neustadt-Hambach im Diedesfelder Weg 96, der im August 2022 fertiggestellt wurde. Die Immobilie mit einer Gesamtmietfläche von knapp 2.500 m² ist langfristig an den Ankermieter Edeka vermietet und verfügt darüber hinaus über eine Bäckerei mit Sitz-Café und Außenbestuhlung. Die Lage in einem bundesweit sehr bekannten Weinanbaugebiet sowie auch das historische Schloss in Hambach sind Anziehungspunkte für Touristen. Sie generieren zusätzliche Nachfrage zu den ortsansässigen Bewohnern. Der neue Edeka-Markt liegt fußläufig zur historischen Altstadt von Hambach und ist auch per PKW sehr gut erreichbar. Im Umkreis befinden sich darüber hinaus eine Grund- und Realschule, ein Freibad sowie ein Sportverein.



Bei dem zweiten Ankauf handelt es sich um ein Objekt in Arnstadt, das im Februar 2022 als Ersatzbau an einem langjährig etablierten Standort auf einem Nachbargrundstück fertiggestellt wurde. Die Immobilie in der Rudolstädter Straße 34 wurde von dem Projektentwickler und Bauträger Rebo Consult erworben, umfasst 1.721 m² Mietfläche und ist langfristig an den Ankermieter Edeka vermietet. Der Parkplatz des Altstandortes wird – nach Abriss des Altgebäudes – als weitere Parkfläche dienen.



Der Standort in der Kreisstadt des Ilm-Kreises südlich von Erfurt ist als bevorzugte Versorgungsadresse bei den rund 30.000 Einwohnern langjährig etabliert. Er ist sowohl fußläufig aus dem verdichteten Wohngebiet, von zwei großen Schulen mit zusammen 1.300 Schülern als auch per PKW sehr gut erreichbar. Im Eingangsbereich von Edeka befindet sich eine Bäckerei.