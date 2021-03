Guido Kleinschmidt geht mit Lührmann München eigenen Weg

Guido Kleinschmidt

©

Guido Kleinschmidt, bislang Mehrheitsgesellschafter der Lührmann München GmbH & Co. KG, geht seinen eigenen Weg: Am 15. Februar wurde Lührmann München zu Kleinschmidt Immobilien umfirmiert und ergänzt das Leistungsspektrum auf die Assetklassen Büro, Gewerbe und Wohnen.

„Wir freuen uns auf die neuen Herausforderungen in neuem Mantel! Unsere Kunden können sich auch weiter auf uns und unsere Expertise verlassen, die wir in den vergangenen Jahren immer weiter geschärft und immer wieder bewiesen haben. Nicht umsonst sind wir so schnell und dabei gesund gewachsen. Zu Vermietung, Verkauf und Projektentwicklung von Einzelhandels-Immobilien in 1A-Lagen kommen nun Büro, Gewerbe und Wohnen rund um die Bayerische Landeshauptstadt. Ein spannender Markt in einem spannenden Umfeld!“



Seit 1992 ist die Osnabrücker Lührmann-Gruppe Expertin für erstklassige Einzelhandels-immobilien und Spezialistin für Erfolgsräume und gute Geschäfte in den Toplagen deutscher Innenstädte.



Mit der Übernahme der seit 15 Jahren von ihm geführten und stetig gewachsenen Lührmann München GmbH & Co. KG möchte Kleinschmidt sein Portfolio erweitern: Der Fokus in seinem Kerngeschäft, die Vermittlung von Einzelhandels-Immobilien in Top-Lagen, liegt zukünftig auf Gewerbe-, Büro- und Wohnimmobilien, verstärkt in der Metropolregion München.



Die neue Eigenständigkeit ist Voraussetzung für höhere Flexibilität in Entscheidungen und deren Umsetzung – in bewährter Qualität. Guido Kleinschmidt kam bereits 2001 zur Lührmann-Gruppe in seiner Heimatstadt Osnabrück, wechselte 2004 als stellvertretender Geschäftsführer zur Lührmann

München, die er seit 2005 erfolgreich leitet. Seit 2010 ist Kleinschmidt einer der drei Gesellschafter der Lührmann Deutschland und Mehrheitsgesellschafter der Lührmann München.