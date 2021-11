Größtes kommunale Bauvorhaben Nordbayerns nimmt Fahrt auf

Die Stadt Nürnberg entwickelt in den kommenden sieben Jahren das Schulzentrum Südwest zu einem modernen Standort für etwa 2500 Schüler. Rund 190 Millionen Euro fließen in den Neubau der beiden Schulen, dem Sigmund-Schuckert-Gymnasium und der Peter-Henlein-Realschule. Neben einer modernen Lernumgebung entstehen hier großzügige Sportanlagen sowie eine Schul- und Stadtteilbibliothek. Unterstützt wird die Stadt Nürnberg seit dem Vorentwurf Drees & Sommer.

