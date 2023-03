Greenman Open akquiriert drei Edeka-Märkte für 35 Mio.

Greenman Open hat drei Edeka-Supermärkte mit einer Gesamtfläche von circa 18.500 m² akquiriert. Die Einzelhandelsimmobilien befinden sich im niedersächsischen Weyhe, im sächsischen Taucha und im sachsen-anhaltinischen Freyburg.

Der Cash-and-Carry-Markt in der Zeppelinstraße 18 in Weyhe mit einer Mietfläche von 13.500 m² wurde bei einem Off-Market-Deal im Rahmen eines 20-jährigen Sale-and-lease-back-Vertrags direkt von Edeka MiHa erworben. Die beiden anderen Objekte wurden als schlüsselfertige Forward-Deals akquiriert und sind mit 15-jährigen Mietverträgen an Edeka vermietet. Der Edeka Markt in Freyburg liegt im Kirschweg 3 und verfügt über eine Mietfläche von 2.515 m². Der Edeka-Markt in Taucha liegt in der Eilenburger Straße und verfügt über eine Mietfläche von 2.526 m². Beide sind Teil des 2021 geschlossenen Bauträgerrahmenvertrags mit dem Bauträger Schröder Holding [wir berichteten] und werden nach ihrer Fertigstellung im September und November dieses Jahres übergeben.



„Die in Off-Market-Deals erworbenen Einzelhandelsimmobilien in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen passen sehr gut in das Portfolio des Greenman Open, denn sie stellen langfristige Einnahmen sicher und unterstützen den Netto-Null-Ansatz des Fonds. Die DGNB-zertifizierten Assets sind nachhaltig, energie- und ressourceneffizient und zukunftssicher – und das nicht nur für uns als Eigentümer, sondern auch für unsere Mieter und die umliegenden Gemeinden”, so James McEvoy, Head of Acquisitions bei Greenman. “Dies ist bereits unser fünfter Sale-and-lease-back-Vertrag mit einem der größten deutschen Lebensmitteleinzelhändler. Er belegt unsere langjährige Partnerschaft mit Edeka MiHa. Wir freuen uns darauf, sie in Zukunft weiter auszubauen.„



„Mit den beiden Einzelhandelsimmobilien in Taucha und Freyburg setzen Greenman und die Schröder Holding ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort. Wir planen, die neuen DGNB-Gold-zertifizierten Supermärkte in Taucha und Freyburg in der zweiten Jahreshälfte fertigzustellen und zu übergeben. Die Zusammenarbeit zwischen der Schröder Holding und Greenman wird von beiden Seiten partnerschaftlich gelebt. Gemeinsam werden wir nicht nur unsere ESG-Strategie umsetzen, sondern die Zusammenarbeit mit Greenman erweist sich auch in dynamischen Zeiten als nachhaltig und verlässlich. Wir haben noch vier weitere Objekte, die wir gemeinsam im Rahmen unseres Portfolio-Rahmenvertrags umsetzen und freuen uns darauf, diese zusammen mit Greenman fertigzustellen“, so Hermann Schröder, Geschäftsführer Schröder Holding.



Die Greenman-Tochtergesellschaften Gform und White Bird werden die Immobilien nach Fertigstellung und Übergabe in den Bereichen Asset-, Property- und technisches Management managen. Greenman Energy wird die Planung der PV-Anlagen und der Ladeinfrastruktur übernehmen. White & Case hat die Akquisitionen rechtlich begleitet.