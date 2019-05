Gorgeous Smiling Hotels: Neuer Regional General Manager für München

Ab dem 1. Juni 2019 übernimmt Jan-Nicolas Corbach als Regional General Manager München die Verantwortung über neun Hotels der Gorgeous Smiling Hotels GmbH. Corbach war in der Vergangenheit für die Rilano Group GmbH tätig, die sich am 1. März 2019 mit der Gorgeous Smiling Hotels GmbH zusammengeschlossen hat [wir berichteten]. Insgesamt betreibt die Gruppe nun 14 Häuser in der Münchner Region.

Jan-Nicolas Corbach hat neben seiner hotelfachmännischen Ausbildung ein betriebswirtschaftliches Studium an der Ludwig-Maximilians-Universität in München absolviert. Vor Antritt seiner neuen Tätigkeit war er als General Manager für die Rilano Hotels & Resorts, erst in Hamburg und Wolfenbüttel sowie zuletzt für die drei Häuser in München zuständig. Mit Begeisterung blickt er auf die berufliche Neuerung: „Ich freue mich auf die spannende Aufgabe, die Münchner Häuser als Bindeglied zwischen der GSH und Rilano zusammenzuführen.“