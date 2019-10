Google baut neue Zentrale auf dem Postpalast-Gelände

Google hat das Postpalast-Gelände an der Hackerbrücke im Münchner Stadtteil Maxvorstadt erworben, um Platz für weitere 1.500 Mitarbeiter zu schaffen. Der Kaufpreis soll im niedrigen dreistelligen Millionenbereich liegen. Verkäufer der sogenannten Arnulfpost sind Objektgesellschaft hinter der der israelische Milliardär Amir Dayan stehen und die zum erweiterten Umfeld der Intown-Gruppe gehören sollen.

.

Mit dem Kauf des denkmalgeschützten alten Postverteilzentrums sichert sich der Suchmaschinengigant die Möglichkeit rund 41.000 m² Bürofläche zu realisieren. Die Größenordnung unterstreicht auch den Stellenwert der bayerischen Landeshauptstadt als größter deutscher Standort des US-Konzerns. Gegenüber dem Münchener Abendblatt sagt ein Sprecher, dass das „innovationsfreudige Umfeld“ besonders schwer wiege und der Konzern auch deswegen in der Stadt noch nach weiteren Investitionsmöglichkeiten über den aktuellen Kauf hinaus suche.



Mit dem Verkauf des Areals sind die umstrittenen Pläne für das neue 5-Sterne-Hotel mit 300 Betten, das die Büroflächen auf dem Areal ergänzen sollte, vom Tisch. Das Herzstück, die gläserne Rotunde mit 3.000 m² Fläche und 20 Meter hoher Dachkuppel, sollte als Empfangsbereich des Hotels dienen. Wie konkret die architektonischen Pläne von Google bereits sind, ist bisher noch nicht bekannt, aber während der Konzern auf dem Gelände noch ganz am Anfang steht, ist auf dem westlichen Teil des Grundstücks, hin zur Deroystraße, in den letzten Monaten bereits ein Projekt fertiggestellt worden. Projektentwickler Pandion hatte dort im vergangenen Jahr für rund 47 Mio. Euro sein Luxuswohnprojekt „Le Blanc“ in die Höhe gezogen [wir berichteten].