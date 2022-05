Goodman startet Phase zwei des Gewerbeparks in Seevetal

Goodman startet die zweite Phase des Hamburg South Light Industrial Parks in Seevetal, direkt vor den Toren der Hansestadt. Das Projekt verwandelt eine 65.000 m² große Industriebrache, eine frühere Sandgrube, in ein hochspezialisiertes und nachhaltiges Gewerbegebiet.

In der zweiten Phase der Entwicklung des Gewerbeparks, die Mitte 2023 abgeschlossen sein soll, werden in zwei zusätzlichen Einheiten ca. 10.000 m² hochwertige Hallen- und Büroflächen entstehen. Über diesen Standort im Süden von Hamburg sind fast 4,4 Millionen Verbraucher innerhalb von 60 Minuten Fahrzeit erreichbar. Daher ist die Nachfrage nach Flächen für Unternehmen der Leichtindustrie in der Region sehr hoch – die Flächen der ersten Phase waren bereits wenige Wochen nach Baubeginn vermietet. Diese umfassen 33.000 m² hochspezialisierte Flächen für die Leichtindustrie, Showrooms und Büros.



Der direkt an der Grenze zu Hamburg gelegene Hamburg South Light Industrial Park ist ideal für mittelständische Unternehmen, die flexibel nutzbare Flächen mit schnellem Zugang zu einer großen Zahl von Verbrauchern suchen. Die Kunden profitieren von der strategischen Lage des Standorts. Direkt an der Kreuzung A7 mit der A 261 gelegen und nur 10 km vom Hamburger Hafen entfernt, Deutschlands wichtigstem Umschlagplatz für Im- und Export. Er verfügt zudem über eine hervorragende Straßen- und Gleisanbindung. Die gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und das attraktive Gelände mit Gastronomie und Grünflächen, bei dessen Gestaltung das Wohlbefinden der dort tätigen Menschen im Vordergrund stand, sind für dort ansässige Unternehmen darüber hinaus Erfolgsfaktoren im Wettbewerb um die besten Mitarbeiter.



„Die Resonanz auf den ersten Bauabschnitt des Hamburg South Light Industrial Parks in Seevetal und dessen schnelle Vermietung zeigen, wie attraktiv die Region und das Produkt von Goodman sind„, sagt Markus Meyer, Vertriebsleiter Nord bei Goodman.



Das Projekt verwandelt eine 65.000 m² große Industriebrache, eine frühere Sandgrube, in ein hochspezialisiertes und nachhaltiges Gewerbegebiet. Der zweite Bauabschnitt wird mit dem Platin-Zertifikat der DGNB ausgezeichnet werden und ist von Goodman entsprechend der Nachhaltigkeitsstrategie GreenSpace+ konzipiert. Damit verfügt er über eine Reihe von Nachhaltigkeitsaspekten, darunter eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach mit 450 kWp, eine Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge und E-Bikes, eine Regenwassernutzungsanlage sowie Luftwärmepumpen für die Beheizung der Büroräume. Darüber hinaus reiht sich das gaslose Heizungssystem als neuer Standard im Goodman-Nachhaltigkeitsportfolio ein. Die Landschaftsgestaltung des Geländes fördert die Artenvielfalt über entsprechende Grünflächen, Bepflanzung sowie die Aufstellung von Bienenstöcken.



Neben der Entwicklung in Seevetal setzt Goodman seine Investitionen im Hamburger Raum fort. Das Unternehmen hat kürzlich Pläne für einen 33.000 m² großen Gewerbepark im Westen Hamburgs vorgestellt. „Über unsere bestehenden und begehrten Standorte in der Nähe von Hamburg hinaus ist die Nachfrage durch Unternehmen der Leichtindustrie nach flexibel nutzbaren Gewerbeflächen weiterhin sehr hoch. Dabei geht es meist um die Kombination von Produktion, Büro, Werksverkauf und Lagermöglichkeiten. Die zweite Phase in Seevetal unterstreicht unser Engagement, unseren Kunden solche hochwertigen Flächen an strategisch wertvollen Standorten zur Verfügung zu stellen“, erklärt Meyer.