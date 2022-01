Goldbeck managt Parkplatz am Heiligengeistfeld auf St. Pauli

Die auf Parkraum-Bewirtschaftung spezialisierte Goldbeck Parking Services GmbH (GPS) wurde für die Bewirtschaftung des Heiligengeistfeldes im Hamburger Stadtteil St. Pauli beauftragt. Auftraggeber ist die Behörde für Wirtschaft und Innovation der Stadt Hamburg. Die GPS übernimmt das Mandat für eine Gesamtlaufzeit von fünf Jahren.

Das im Straßendreieck zwischen Glacischaussee, Feld- und Budapester Straße liegende Heiligengeistfeld hat eine Gesamtfläche von rund 155.000 m². Davon sind rund 110.000 m² für Veranstaltungen nutzbar. Der Parkplatz „Feldeck“ entlang der Glacischaussee und Feldstraße verfügt über ca. 150 Stellplätze und wird ab Anfang 2022 bis voraussichtlich Mitte 2023 saniert. In der Zwischenzeit dient eine interimistische Parkfläche auf der Veranstaltungsfläche des Heiligengeistfeldes an der Glacischaussee als Ersatz-Parkplatz; auf dem Heiligengeistfeld können neben PKW auch Busse- LKW und Wohnmobile die Fläche nutzen, für welche extra Sanitäranlagen geschaffen wurden. Parktickets werden händisch bzw. über das Onlineportal der GPS verkauft. Nach Fertigstellung des „Feldecks“ installiert die GPS eine neue, zeitgemäße Parkabfertigungsanlage.



„Das Heiligengeistfeld in St. Pauli ist Hamburgs „Festwiese“ und gilt als größte Veranstaltungsfläche im Herzen der Stadt. Wir freuen uns, der Stadt Hamburg und den Veranstaltungsbesuchern durch die Übernahme der Bewirtschaftung des Parkplatzes zukünftig einen technischen und infrastrukturellen Mehrwert bieten zu können“, sagt Jan-Philipp Bergfort, Leiter Vertrieb bei der GOLDBECK Parking Services GmbH.



In direkter Umgebung des Heiligengeistfeldes liegt das Millerntor-Stadion des FC St. Pauli. Die nahegelegene Tiefgarage am Millerntorplatz 1 wird bereits seit 2018 von der Goldbeck Parking Services betrieben. Die U-Bahn Haltestellen St. Pauli, Feldstraße und Messehallen befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Projektstandort.