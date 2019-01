Global Real Estate baut seine internationale Präsenz aus

Das Global Real Estate von Credit Suisse Asset Management erhöht seine Präsenz in Deutschland und Italien. Zudem wurde die neue Geschäftsführung der Credit Suisse Asset Management Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH bestimmt.

Per 1. Februar 2019 übernehmen Alexander Tannenbaum und Radhia Rüttimann die Geschäftsführung der Credit Suisse Asset Management Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH in Frankfurt am Main, Deutschland.



Alexander Tannenbaum ist als Leiter Real Estate Deutschland von Credit Suisse Asset Management zuständig für das Business Development und das Produktmanagement. Er rapportiert direkt an Francisca Fariña Fischer, Leiterin Global Real Estate International, sowie lokal an Karl-Josef Schneiders, Leiter Credit Suisse Asset Management Deutschland. Alexander Tannenbaum verfügt über langjährige internationale Erfahrung in den Bereichen Immobilienfondsmanagement, Akquisitions- und Vertriebstätigkeit sowie Real Estate Management. Bis Ende Januar 2019 ist der 52-jährige Diplom-Kaufmann Geschäftsführer der Universal-Investment GmbH, Kapitalverwaltungsgesellschaft, in Frankfurt.



Radhia Rüttimann ist verantwortlich für die Fachbereiche Finanzen, Akquisition und Verkauf, Asset Management sowie Development und Construction. Sie ist seit 2004 im Global Real Estate tätig, absolvierte eine betriebswirtschaftliche Ausbildung und hat einen Master-Abschluss im Bereich Real Estate Management. Sie verfügt über langjährige Expertise im Finanzierungs- und Immobilienbereich.



Karl-Josef Schneiders und Roger Baumann treten per Ende Januar 2019 als Geschäftsführer der Credit Suisse Asset Management Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH zurück. Karl-Josef Schneiders wird weiterhin als Leiter Credit Suisse Asset Management Deutschland den Ausbau des Asset-Management-Geschäfts in Deutschland verantworten sowie das Global Real Estate in Europa unterstützen.



Global Real Estate ist seit Dezember 2018 mit Marco Plazzotta in Mailand präsent. Als Leiter Real Estate Italien und Südeuropa ist er verantwortlich für Akquisition und Verkauf sowie für das dortige Business Development. Er rapportiert direkt an Francisca Fariña Fischer sowie lokal an Emanuele Bellingeri, Leiter Credit Suisse Asset Management Italien. Zuvor war Marco Plazzotta in verschiedenen institutionellen Unternehmen in leitender Funktion tätig und verfügt über ausgewiesene lokale Immobilienerfahrung.