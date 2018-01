GIEAG schließt Mietvertrag über 55.000 m² mit Logistikkonzern LGI

Die GIEAG Immobilien AG (GIEAG) hat einen langfristigen Mietvertrag ab Sommer 2018 über eine Fläche von insgesamt 55.500 m² für ihre Logistikimmobilie in Erfurt mit der LGI Logistics Group International GmbH (LGI) geschlossen. Der weltweit tätige Konzern LGI übernimmt Teile des europäischen Vertriebs für Panasonic-Produkte sowie die bestehende Distribution vom bisherigen Panasonic-Logistik-Dienstleister und derzeitigen Mieter der Immobilie in Erfurt.

.

Die von GIEAG im Jahr 2010 erbaute Logistikimmobilie mit einer gesamten Nutzfläche von knapp 67.000 m² – davon über 60.200 m² Logistikflächen und weitere Mezzanine- und Büroflächen sowie Stellplätze – befindet sich auf dem Areal des Internationalen Logistikzentrums (ILZ) in Erfurt. Der Standort verfügt über eine sehr gute Verkehrsinfrastruktur mit der unmittelbaren Anbindung an die Autobahn A71. Die beiden wichtigsten Flughäfen für Frachtumschlag, Frankfurt am Main und Leipzig/Halle, sind jeweils in weniger als drei Stunden per LKW zu erreichen.