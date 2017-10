Gewofag setzt Spatenstich an der Ludlstraße

In der vergangenen Woche feierte die Gewofag den Auftakt für den Bau eines neuen Stadtquartiers an der Ludlstraße in München-Hadern: Gemeinsam mit Münchens dritter Bürgermeisterin Christine Strobl führte Dr. Klaus-Michael Dengler, Sprecher der Geschäftsführung des Wohnungsbauunternehmens den ersten Spatenstich für eines der größten aktuellen Bauvorhaben der Gewofag aus. Die kommunale Wohnungsbaugesellschaft errichtet 374 Wohnungen in unterschiedlichen Fördermodellen für rund 1.150 Menschen und zahlreiche soziale Einrichtungen. Sie investiert ca. 115 Mio. Euro in das Bauvorhaben. Die letzten Wohnungen werden voraussichtlich Anfang 2021 fertiggestellt sein.

.

„Bei diesem Bauvorhaben entstehen neue und vor allem bezahlbare Wohnungen, die wir in München dringend benötigen. Die sozialen Einrichtungen stehen natürlich auch den Bewohnerinnen und Bewohnern in der gesamten Umgebung zur Verfügung – daher hat das Projekt Strahlkraft weit über die Ludlstraße hinaus“, sagte Bürgermeisterin Christine Strobl. Und Dr. Klaus-Michael Dengler fügte hinzu: „Der alte Bestand war nicht mehr sanierungsfähig. Außerdem gab es keinerlei Infrastruktur. Das ändern wir nun. Wir führen hier sozusagen eine Stadtreparatur durch.“ Der Realisierungsentwurf für das neue Stadtquartier stammt von AllesWirdGut Architektur ZT GmbH Wien München, der städtebauliche Entwurf von Lorber Paul Architekten.





Dr. Klaus-Michael Dengler und Münchens dritte Bürgermeisterin Christine Strobl beim Spatenstich.



Die Gewofag baut mit 374 Wohnungen in drei Bauabschnitten genauso viele, wie abgebrochen wurden bzw. werden. Allerdings entsteht fast doppelt soviel Wohn- und Nutzfläche wie zuvor. Die Wohnungsbaugesellschaft errichtet 142 Wohnungen im Fördermodell MünchenModell-Miete, 162 Wohnungen, die nach dem Kommunalen Wohnbauprogramm (KomPro) gefördert werden sowie 70 freifinanzierte Wohnungen. Darüberhinaus entsteht eine Tiefgarage mit 256 Stellplätzen. Die Gewofag baut ein Haus für Kinder mit drei Krippen- und drei von 4 Kindergartengruppen, ein Kindertageszentrum mit acht altersgemischten Gruppen, zwölf Künstlerateliers, ein Familien- und Beratungszentrum, einen Quartierstreff, eine ambulant betreute Wohngemeinschaft und ein Mehrgenerationenhaus mit 19 Wohneinheiten. Unterschiedliche Kooperationspartner betreuen die sozialen Einrichtungen.



Sieben der insgesamt zehn Gebäuderiegel des alten Bestandes sind bereits abgebrochen. „Für rund 95 Prozent der Mieter haben wir Wohnungen im eigenen Bestand gefunden“, erläutert Dr. Klaus-Michael Dengler. „Insgesamt haben sich alle Mieter mit den neuen Wohnungen verbessert, denn die alten Wohnungen hier in der Ludlstraße waren nicht mehr zeitgemäß.“ In den letzten noch stehenden Gebäuden sind momentan noch 22 Wohnungen belegt.