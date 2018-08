Gekko Group unterzeichnet langfristigen Mietvertrag in Frankfurt am Main

160 Park View

RFR und Hines haben für ihr Wohn- und Hotelprojekt 160 Park View im Frankfurter Westend einen langfristigen Mietvertrag mit der Gekko Group geschlossen. Die Unternehmensgruppe wird in dem 19-stöckigen Hotelturm das Roomers Park View betreiben. Die Eröffnung im Grüneburgweg 102 ist für Ende 2020 vorgesehen. Im angrenzenden Gebäudeteil des 160 Park View entwickeln Hines und RFR einen 96 Meter hohen Wohnturm mit hochwertigen Eigentumswohnungen.

.

Auf 13.000 m² Brutto-Grundfläche entstehen 136 Hotelzimmer und -suiten. Neben dem Blick auf den Grüneburgpark erwartet die künftigen Gäste ein gastronomisches Angebot, eine Bar mit Skyline-Blick im 19. Stockwerk sowie ein Spa-Bereich im 18. Stockwerk. Das Interieur des Roomers Park View entwickelt der Mailänder Stardesigner Piero Lissoni.



Die Gekko Group-Gründer Micky Rosen und Alex Urseanu wurden für ihre ausgewöhnlichen Hotelkonzepte von der Allgemeinen Hotel und Gastronomiezeitung zu den „Hoteliers des Jahres“ 2018 gekürt. Für das Unternehmerduo wird das Hotel im 160 Park View das zweite Roomers in ihrer Heimatstadt Frankfurt. Ein Haus der Marke empfängt bereits Gäste in der Gutleutstraße, weitere Roomers-Hotels befinden sich in München und Baden-Baden.



„Durch den Einzug des Roomers schaffen wir zusätzliche Synergieeffekte im 160 Park View. Die künftigen Bewohner des Wohnturms können beispielsweise das gastronomische Angebot und den SPA Bereich des Hotels nutzen. Damit heben wir den Wohnkomfort noch einmal zusätzlich an und schaffen einen Mehrwert für die Bewohner,“ sagt Daniel Reichwein, Managing Director der Hines Immobilien GmbH.