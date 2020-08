GBI: Markus Beugel übernimmt Aufsichtsratsposten von Dr. Manfred Schoeps

Markus Beugel

© Glasow, fotografie / GBI

Bei dem Projektentwickler GBI hat sich der Unternehmensgründer Dr. Manfred Schoeps (76) aus Altersgründen aus den offiziellen Funktionen zurückgezogen. Der bisherige stellvertretende Vorsitzende Markus Beugel (60) rückte auf Vorschlag von Dr. Schoeps an die Spitze des Gremiums. Die gleiche Änderung erfolgt innerhalb der Unternehmensgruppe beim Aufsichtsratsvorsitz der für den gewerblichen Immobilienbereich zuständigen GBI AG. Auch Engelbert Maus scheidet im Rahmen der Neubesetzung und Verkleinerung des Aufsichtsrates aus.

.

Dr. Schoeps hat mit der Gründung der GBI im Jahr 2001 den Grundstock für die gesamte Unternehmensgruppe gelegt. Er war maßgeblich für das Wiederbeleben des studentischen Wohnens verantwortlich, womit auch die sehr erfolgreiche Smartments Familie begründet wurde. „Ich bin stolz darauf, dass aus der damaligen Firmengründung eine solche Erfolgsgeschichte wurde“, so der ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende. Dr. Schoeps steht vor allem auch für die Verknüpfung des Unternehmenserfolges mit den Zielen der Moses Mendelssohn Stiftung, als Gesellschafterin der GBI Unternehmensgruppe. So haben etwa die Benennungen der Studenten- und Businessapartments nach jüdischen Persönlichkeiten auch große gesellschaftliche Relevanz.



Während Dr. Schoeps über die Moses Mendelssohn Stiftung als Gesellschafterin der GBI Gruppe, als Eigentümervertreter dem Unternehmen auch weiterhin eng verbunden bleiben wird, wird sich Engelbert Maus nun verstärkt auf seine Funktion als Geschäftsführer der Frankonia Vermögensverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft konzentrieren.



Im Rahmen der Umstrukturierung wird der Aufsichtsrat der GBI Holding AG auf drei Mitglieder reduziert. Dr. Günther Zembsch und Herr Klaus-Dieter Metz führen ihre Mandate fort. Die gleiche Struktur ebenfalls unter dem Vorsitz von Markus Beugel hat künftig auch der Aufsichtsrat der GBI AG.



Markus Beugel begleitet die GBI Unternehmensgruppe bereits seit Jahrzehnten. Bis 2019 hatte er mehrere Vorstands- und Geschäftsführer-Positionen inne, wechselte dann in den Aufsichtsrat und jetzt von der Stellvertreter-Position an die Spitze der Aufseher „Ich weiß, dass mein Vorgänger die GBI wie kein Zweiter geprägt hat“, betont Beugel: „Ich denke aber, dass ich in dieser Position ebenfalls einen wichtigen Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg leisten und zudem im Sinne der besonderen Stiftungs-Orientierung wirken kann.“